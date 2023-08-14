Лукьян и Лукерья появились на свет в Томской области в июле

В Томской области родились более 700 малышей в июле 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июле в Томской области на свет появилось 728 новорожденных, в числе которых 366 мальчиков и 358 девочек, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«В числе новорожденных — 366 мальчиков и 358 девочек. В девяти семьях на свет появились двойняшки и в одной семье — тройняшки», — говорится в сообщении.

В семьях, в которых родители состоят в браке, родился 531 малыш, 103 ребенка появились на свет одновременно с установлением отцовства, 90 — у одиноких матерей.

Первыми в семьях стали 267 новорожденных, 229 появилась на свет вторыми, 149 — третьими, 51 — четвертыми, 24 — пятыми и более.

Чаще всего родители называли детей Артём и Софья/София. Мальчиков — Александр, Тимофей, Михаил, Максим, Марк, Матвей, Мирон, Дмитрий и Роман, девочек — Анна, Ева, Алиса, Ксения, Валерия, Варвара, Милана, Василиса, Дарья, Есения и Мирослава.

Редкие именами среди мальчиков стали Борислав, Герман, Игнат, Лукьян, Тихон; среди девочек — Анфиса, Дана, Карина, Лукерья, Регина.

На 185 детей в июле установили отцовство и составили 4 записи акта об усыновлении (удочерении).