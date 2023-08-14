Томская область попала в список регионов с самым низким количеством ДТП

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В список регионов с самым низким количеством аварий попала Томская область. Как пишет агентство РИА, меньше всего ДТП, в которых пострадали люди, за первое полугодие 2023 года зафиксировано в Чечне, Томской области и Ямало-Ненецком округе, самая высокая аварийность зафиксирована в Туве, Омской области и Калмыкии.

Исследование показало, что в первом полугодии 2023 года, по данным МВД, в России были зарегистрированы 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число погибших в ДТП выросло по сравнению с первым полугодием 2022 года на 4,5%, а число раненых на – 4,9%.

Томская область заняла второе место. Уточняется, что в регионе количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50.

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