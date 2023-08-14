Пять новых чугунных остановок начнут устанавливать в Томске в конце августа

Фото:: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

Пять новых чугунных остановочных павильона начнут устанавливать в Томске в конце августа. Всего в этом году планируют поставить девять таких остановок. Об этом сообщили городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства.

«В этом году департамент планирует установить девять новых чугунных павильонов. Установка первых пяти автопавильонов планируется на конец августа», – цитирует издание РИА Томск представителя гордепартамента.

В департаменте уточнили, что чугунный тип остановок был выбран с целью эстетического однообразия центральных улиц города. Остановки другого типа изготавливать не планируется. Также такие павильоны более долговечны и менее подвержены актам вандализма.

Напомним, в марте стало известно, что в 2023 году в Томске планируют установить восемь чугунных остановочных павильона. Из бюджета для оборудования строений выделили 7,2 млн рублей.

Новые павильоны появятся в ряде знаковых мест - на въезде в Томск, на основных магистралях Кирова и Нахимова по чётным и нечётным сторонам, на площади Ленина у Театра драмы.