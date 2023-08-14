Жителя Томска обманули на деньги при покупке деревянного бруса

Фото: Юлия Пыхалова

Жителя Томска обманули на 13 тысяч рублей при заказе несуществующего деревянного бруса у мошенников, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 40-летний томичи с заявлением о хищении денежных средств.

По предварительным данным, мужчина решил купить деревянный брус и на одном из сервисов в интернете нашел подходящее объявление.

Перед заказом продавец требовал внести стопроцентную предоплату в сумме более 13 тысяч рублей, что томичи и сделал.

«После перевода денежных средств, злоумышленник перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».