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НовостиОбщество14 августа 2023 2:15

Оперативное предупреждение в Томской области продлили до 14 августа из-за ливней

В Томской области 14 августа ожидаются сильные ливни
Алёна Мищенко
Фото: Елена Балуева

Фото: Елена Балуева

В Томской области в понедельник, 14 августа, сохраняется оперативное предупреждение из-за сильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧМ.

По данным томского ЦГМС, 14 августа местами по области сохранятся сильные дожди, ливни, очень сильные дожди.

В связи с этим МЧС предупреждает жителей региона о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных авариями на объектах ЖКХ; нарушениями в работе транспорта и увеличениями количества ДТП; затоплениями домов и гибелью сельскохозяйственных культур.