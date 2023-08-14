Оперативное предупреждение в Томской области продлили до 14 августа из-за ливней

Фото: Елена Балуева

В Томской области в понедельник, 14 августа, сохраняется оперативное предупреждение из-за сильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧМ.

По данным томского ЦГМС, 14 августа местами по области сохранятся сильные дожди, ливни, очень сильные дожди.

В связи с этим МЧС предупреждает жителей региона о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных авариями на объектах ЖКХ; нарушениями в работе транспорта и увеличениями количества ДТП; затоплениями домов и гибелью сельскохозяйственных культур.