Более 20 улиц в Томске останутся без электричества 14 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске сегодня, 14 августа, более 20 улиц обесточат. Горсети будут проводить работы.

Свет отключат:

С 09:00 до 14 Августа 2023 11:00

г. Томск ул. Усова 25-б,25-в,25-д,25-е,25-ж,27-а

г. Томск ул. Щорса 3-11,3/1,5/1

г. Томск ул. Киевская 76,78/1,78/2,80-84,82-а

С 09:00 до 12:00

Томск ул. Барнаульская 7,7 стр.3

Томск ул. Говорова 86,86/1

Томск ул. Смирнова 1,1-а,1-ж,16

С 09:00 до 13:00

г. Томск Иркутский тракт 183-185

С 09:00 до 15:00

г. Томск ул. Красноармейская 35

г. Томск пр-кт Фрунзе 39

г. Томск Гоголя 30/2-как второе питание,30/3

С 09:00 до 16:30

г. Томск ул. Айвазовского 33-А

г. Томск Куйбышева проезд 1,2-14,2-а,5-11

г. Томск ул. Григорьева 23

г. Томск ул. Космодемьянской Зои 1-9,1-а,2-а,2-б,4-26,13-25

г. Томск ул. Куйбышева 1-25,2-26,уч.24-а

г. Томск ул. Невского Александра 3,12,13,16/3,17,20,24

г. Томск ул. Полевая 1-3,1-а,2-18,7,11,17-19,22

г. Томск ул. Центральная 4-6,5,10-12,12 стр.1,12-а,13-а,15,15 стр.8

г. Томск ул. Усова 23,25/1,25/2,56

г. Томск ул. Киевская 78,107-б,109/1,109/2,109/3,109/4,111

С 09:00 до 17:00

г. Томск ул. Лесозащитная уч.5

г. Томск пос. Старо-Карьерный 119-а,120,121-125,123-а,124-а,126,129-131,130,134-140,134-а,134/2,135,135/1,135/2,

138-а,138-б,139,уч.125

Томск ул. Геологов (пос.Геологов) 1-г,1/1,1/2,3/1,3/2,3/3,5/1,5/2,5/3,7/2,7/3,7/4,8/3,9/1,9/2

Родник ул. Родниковая 1

г. Томск Первомайская ул 9-21,16-28,25-31,32-52,37-49

г. Томск ул. Чулымская 14,23-25,31-33

г. Томск ул. Вокзальная 22-32,38-48,52-58

г. Томск пер. Путевой 9-11,10,12-а,12-б,14

С 13:00 до 17:00

г. Томск Иркутский тракт 183-185