Температура воздуха в Томске упадет до +15 градусов 14 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в Томске температура воздуха упадет до +15 градусов. Также синоптики томского ЦГМС передают, что дожди в городе не прекратятся.

По городу ожидается кратковременный дождь, местами сильный дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы днем до 13м/с. Температура днем +13…+15°С.

В Томской области прогнозируется кратковременные дожди, местами сильные дожди, ливни, очень сильные дожди, ночью по крайнему востоку без существенных осадков; утром туманы, днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +11…+16°С, местами до +21 °С.