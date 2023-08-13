В Томске пенсионерка перевела мошенникам 130 тысяч рублей

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88-летняя пенсионерка лишилась 130 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

"По предварительным данным, пенсионерке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что ее знакомая попала в ДТП, поэтому необходимо срочно передать денежные средства на лечение. Приехавшему позже курьеру пожилая женщина отдала 130 тысяч рублей личных сбережений", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».