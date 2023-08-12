На крыльях ночи: в дом к жителям Томска залетела летучая мышь

Жителей Томска напугал незваный крылатый гость. Через открытое окно к ним залетела летучая мышь. Об том сообщается в паблике «Я из Томска».

Летом многие жители Томска открывают окна настежь, чтобы впустить в квартиру свежий воздух. Однако в открытое окно могут залететь не только мотыльки, мошки, комары, но и летучие мыши. Так случилось и с томичами.

«Вечером к жителю Томска на огонёк вместо мотылька залетела летучая мышь. Спровадить гостью оказалось делом нелёгким», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как испуганная летучая мышь летает по квартире и не может найти себе место. Житель Томска аккуратно поймал летучую мышь в пластиковую бутылку, посадив на картонку, и выпустил ее на свободу.

Отметим, что летучие мыши селятся в старых или заброшенных зданиях, скверах, во дворах и даже в подъездах или на балконах. При встрече с таким животным нельзя паниковать, пугать и брать животное голыми руками, а также кормить и причинять ему вред.

Летучая мышь может переносить различные заболевания, поэтому в случае укуса нужно необходимо обработать рану спиртосодержащих раствором и обратиться к врачу.