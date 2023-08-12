Участник СВО из Томска Алексей Полежаев награжден орденом Мужества

Фото: администрация Томска

Участник СВО из Томска Алексей Полеважев награжден орденом Мужества, который получил тяжелое ранение и в настоящее время демобилизован, сообщили в администрации города.

«Указом Президента России Владимира Путина томич Алексей Полежаев, отличившийся в ходе специальной военной операции в боях под Лисичанском Луганской народной республики, награжден орденом Мужества», — говорится в сообщении.

Томич Алексей Полежаев проходил военную службу в зоне СВО по контракту с декабря 2022 года. Исполнял обязанности заместителя командира батальона. Из-за тяжелого ранения в настоящее время является демобилизованным.

Награду бойцу вручил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер по поручению губернатора Томской области Владимира Мазура.