Полицейские нашли у жителя Томской области несколько кустов с марихуаной

Фото: УМВД по Томской области

В поселке Северном Александровского района Томской области полицейские нашли кусты марихуаны у 33-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские получили информацию о хранении марихуаны в одном из частных домов в поселке Северном Александровского района Томской области. Позже был установлен подозреваемый. Им оказался ранее не судимый 33-летний мужчина.

Во время обыска у мужчины изъяли коробку с марихуаной и 2 куста высушенного растения общей массой более 30 граммов.

«Во время осмотра земельного участка оперативники изъяли 2 прорастающих куста растения. Установлено, что изъятые наркотики подозреваемый использовал для личного употребления», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.