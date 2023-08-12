В Томске транспортная прокуратура проводит проверку после задержки 15 рейсов

В Томске проводят надзорные мероприятия после задержки 15 рейсов Фото: Ксения Высотина

Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой нескольких рейсов в томском аэропорту. Ведомство проводит надзорные мероприятия.

Напомним, утром 12 августа из-за тумана в томском аэропорту задержали выполнение 16 авиарейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Аэрофлот» из Москвы, «Северный ветер» из Сочи и Санкт-Петербурга, «РусЛайн» из Нижневартовска и Екатеринбурга, «ЮTэйр» из Стрежевого и в обратном направлении с наибольшей задержкой более 7 часов.

«Томской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — сообщили в Задано-Сибирской транспортной прокуратуре.

В 12:00 по местному времени на 2 этаже томского аэропорта состоится выездной прием граждан.

В случае нарушения прав в период ожидания рейсов пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.