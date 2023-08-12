Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 3:05

Автобус №9 изменил схему движения на участке Олега Кошевого в Томске

В Томске изменено движение автобуса №9
Алёна Мищенко
Фото: Анна Ковалева

Фото: Анна Ковалева

В Томске в субботу, 12 августа, изменено движение автобуса №9 на улице Олега Кошевого. Ограничение продлится до 17 августа, сообщили в мэрии.

На участке от улицы Олега Кошевого до проспекта Фрунзе с 9:00 12 августа до 20:00 17 августа 2023 маршурт № 9 будет двигаться по следующей схеме: ул. Сибирская – ул. Льва Толстого – пр. Фрунзе – далее по маршруту.

В это время будут проводить аварийные работы по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 2а на улице Олега Кошевого.