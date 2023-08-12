Кратковременный дождь и +20 градусов ожидаются в Томске в субботу

Фото: Анна Ковалева

В Томске сегодня, 12 августа, прогнозируется до +20 градусов. Также возможен кратковременный дождь, сообщает Томский ЦГМС.

По Томску в субботу будет облачно с прояснениями, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер северный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура днем составит +18...+20 градусов.

В регионе местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни; утром в отдельных районах туманы.Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем синоптики прогнозируют +12…+17°С, местами до +22°С