Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 2:20

Кратковременный дождь и +20 градусов ожидаются в Томске в субботу

Прохлданя погода ждет тоомичей 12 августа
Алёна Мищенко
Фото: Анна Ковалева

Фото: Анна Ковалева

В Томске сегодня, 12 августа, прогнозируется до +20 градусов. Также возможен кратковременный дождь, сообщает Томский ЦГМС.

По Томску в субботу будет облачно с прояснениями, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер северный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура днем составит +18...+20 градусов.

В регионе местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни; утром в отдельных районах туманы.Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем синоптики прогнозируют +12…+17°С, местами до +22°С