Из Шегарского района отправили груз в зону СВО

Груз состоял из 14 кубометров пиломатериалов, медикаментов, колясок, костылей и т.д. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Из Шегарского района в зону СВО отправили партию гуманитарного груза. Его собрали местные казаки и общественник при поддержке властей. В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что груз состоял из 14 кубометров пиломатериалов, медикаментов, колясок, костылей и т.д. Также были переданы 100 коек для госпиталей и кровати для детского сада в Донецке.

«Более семи тысяч порций овощных суповых концентратов и сухофрукты для компота предоставили волонтеры из Мельникова», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Пиломатериалы пригодятся для обустройства окопов и блиндажей.