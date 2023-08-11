На покупку жилья в Кривошеинском районе выделили почти 27 миллионов рублей

100 тысяч рублей направили на ремонт жилья трем труженикам тыла Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Кривошеинском районе на жилье для разных категорий граждан выделили почти 27 миллионов рублей, об этом сообщают на сайт администрации региона. Это возможно благодаря государственным, областным и муниципальным программам. Так, два свидетельства на жилье выдали по программе «Комплексное развитие сельских территорий». На это потратили чуть более 1,2 миллионов, а одна семья уже приобрела жилье.

«По федеральной госпрограмме выдачи жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в Кривошеинском районе в этом году предоставлено пять сертификатов», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

Общая сумма этих сертификатов – более 25 миллионов рублей. И еще 100 тысяч рублей направили на ремонт жилья трем труженикам тыла.