Мигрирует из Китая в Сибирь: в Красную книгу Томской области внесли редкого гуся

Ученые доказали: путь миграции этих птиц проходит через Томскую область Фото: Пресс-служба ТГУ

Благодаря исследованиям, которые провели ученые Томского государственного университета, в Красную книгу Томской области внесли редкие подвиды гуся-гуменника. В пресс-службе вуза пояснили, что ученые доказали: путь миграции этих птиц проходит через Томскую область. Ранее считалось, что в регионе гнездится другой вид гуся-гуменника, который не находится под угрозой исчезновения.

«Исследования образцов ДНК с охотничьих трофеев показали, что в регионе пролегают пути миграции именно малочисленных подвидов гуменника», - прокомментировали в пресс-службе ТГУ.

Сообщается, что из-за охоты численность редких видов гуся резко сократилась за последние 40 лет до нескольких десятков особей. Вероятно, на них охотились в Колпашевском, Каргасокском, Парабельском и Верхнекетском районах. Информацию о том, что редкие птицы мигрируют через Томскую область, подтверждают результаты исследований других ученый.

Учитывая все это, собранную информацию направили в профильную региональную комиссию для включения в Красную книгу Томской области. В 2023 году планируется новое издание книги.