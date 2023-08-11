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НовостиОбщество11 августа 2023 11:30

Центр суверенных IT-решений могут открыть в Томске

Тестировать отечественное ПО могут в ОЭЗ «Томск»
Александра Тайбатрова
У каждого томского вуза есть задел по IT-решениям

У каждого томского вуза есть задел по IT-решениям

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Томске обсудили возможность создания центра суверенных IT-решений, сообщает пресс-служба Законодательной думы Томской области. В Томске может появиться первая в стране площадка, где будут тестировать российское оборудование и программное обеспечение.

«У каждого томского вуза есть задел по IT-решениям», - говорится в сообщение на сайте думы.

Сообщается, что Большой университет Томска предложил комплексный проект, чтобы готовить кадры для такой работы. Координатором проекта готов стать ТУСУР, а разместиться площадка может в ОЭЗ «Томск».

На заседании решили, что работу над проектом нужно начать с разработки документов, а также оценки рисков для бюджетных предприятий.