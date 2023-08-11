Нефтетранспортники провели в первом полугодии 800 плановых тренировок

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

«Транснефть - Западная Сибирь» подвела итоги работы в области охраны труда и промышленной безопасности за первое полугодие 2023 года. Для поддержания готовности сил и средств оперативного реагирования на нештатные ситуации на объектах предприятия проведено более плановых 800 учебно-тренировочных занятия различного уровня.

На комплексные мероприятия по охране труда и здоровья работников с января по июнь 2023 года акционерное общество направило 214 млн рублей. Проверена эффективность работы 549 вентиляционных систем. 195 млн рублей было направлено на приобретение специальной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты органов зрения, дыхания, слуха. В целях обеспечения безопасных условий труда в эндемичных районах по клещевому энцефалиту вакциной привиты почти 4,6 тыс. работников.

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Важным аспектом эффективной системы управления охраной труда является обучение персонала. Так, за первое полугодие обучение по охране труда прошли 390 специалистов.

Для обеспечения надежной эксплуатации выполнялась внутритрубная диагностика магистральных нефтепроводов с использованием современных инспекционных приборов. Были обследованы нефтепроводы общей протяжённостью более 2,5 тыс. км. Планомерное обследование технического состояния основного и вспомогательного оборудования позволяет выявлять возможные дефекты и обеспечивать высокий уровень промышленной безопасности на производственных объектах, находящихся в зоне ответственности компании «Транснефть – Западная Сибирь». Информация, полученная по итогам проведенной диагностики, будет учтена при формировании графика планово-профилактических работ предприятия.