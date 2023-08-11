Психотерапевт из Томска Зайцева назвала причины августовской хандры

Фото: Наталья Качановская

В августе на многих людей находит августовская хандра. Специалисты считают, что основная причина плохого настроения в последние недели августа связана с нереализованным планами на лето, пишет Tomsk.mk.ru.

«Большинство из нас чуть ли не с новогодних праздников задумывается, как провести лето. Люди планируют куда-то поехать, успеть побывать на каких-то летних фестивалях и фестах. Но приходят летние месяцы, а обстоятельства вносят коррективы в вынашиваемые задолго планы. Одни сожалеют, что отпуск получился неидеальным, а лето в целом оказалось не таким веселым, как хотелось. Другие и вовсе не смогли никуда поехать», — рассказала психотерапевт Наталья Зайцева.

По словам специалиста, большинство людей пытаются реализовать запланированное в последние дни лета, но обычно такие попытки оказываются неудачными и психическое состояние еще больше ухудшается.

Еще одна причина августовской депрессии связана с школьными годами. Конец августа ассоциируется у людей с началом учебы.

«Особенно она ярко выражена у людей, у которых о школе остались не самые лучшие воспоминания. Например, если вас обижали сверстники или учителя», — отметила психотерапевт.

Психотерапевт советует жить сегодняшним днем и наслаждаться каждой минутой уходящего лета, не стараясь лихорадочно наверстать упущенное. Впереди еще сентябрь, который часто по погоде практически не отличается от позднего августа. Часть планов можно успеть сделать и за первую половину осени.

Также не стоит забывать о природном факторе. Именно в августе начинает заметно сокращаться световой день. На улице начинает темнеть примерно на два часа раньше чем в начале лета, что негативно влияет на настроение некоторых людей.

В данном случае томичам советуют вставать пораньше, чтобы продлить себе световой день хотя бы до наступления сентября.