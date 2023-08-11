В целях безопасности: на дороги Томска снова наносят разметку

Работы специалисты вели на участках улиц Усова, Учебной, А. Иванова, Татарской, Источной, Трифонова и Московском тракте Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске начали во второй раз в этом году наносить разметку на дорогах. Как пояснили в мэрии, сейчас разметку обновляют. За одну ночную смену подрядчик нанес около 1400 квадратных метров разметки на стоп-линиях, островках безопасности, пешеходных переходах.

«Работы специалисты вели на участках улиц Усова, Учебной, А. Иванова, Татарской, Источной, Трифонова и Московском тракте», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

А до сентября подрядчик рассчитывает обновить разметку возле образовательных учреждений, поликлиник, больниц и других социальных объектов.

Напомним, что ремонт дорог по нацпроекту в Томске выполнили почти на 80%.