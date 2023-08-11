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НовостиОбщество11 августа 2023 10:09

Более 900 новых семей появилось в Томской области в июле

Самыми популярными датами у томских молодоженов стали 7 и 8 июля
Александра Тайбатрова
7 июля заключен 81 брак, а 8 июля – 57 браков

7 июля заключен 81 брак, а 8 июля – 57 браков

Фото: Иван МАКЕЕВ

За июль 2023 года в Томской области 906 пар заключили брак, статистику ЗАГСа опубликовали на сайте администрации региона. 25 браков заключили с иностранцами. Самыми популярными у молодоженов днями для заключения брака стали 7 и 8 июля.

«7 июля заключен 81 брак, а 8 июля – 57 браков», - следует из сообщения.

За июль в ЗАГСе провели почти 700 торжественных церемоний. 22 из них – это чествование юбиляров семейной жизни. На госрегистрацию брака подали 735 заявлений, причем более 40% будущих молодоженов воспользовались для этого Госуслугами.