Более 900 новых семей появилось в Томской области в июле

7 июля заключен 81 брак, а 8 июля – 57 браков Фото: Иван МАКЕЕВ

За июль 2023 года в Томской области 906 пар заключили брак, статистику ЗАГСа опубликовали на сайте администрации региона. 25 браков заключили с иностранцами. Самыми популярными у молодоженов днями для заключения брака стали 7 и 8 июля.

«7 июля заключен 81 брак, а 8 июля – 57 браков», - следует из сообщения.

За июль в ЗАГСе провели почти 700 торжественных церемоний. 22 из них – это чествование юбиляров семейной жизни. На госрегистрацию брака подали 735 заявлений, причем более 40% будущих молодоженов воспользовались для этого Госуслугами.