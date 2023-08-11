Шесть водоемов в Томской области безопасны для купания

Шесть водоемов в Томской области соответствовали гигиеническим нормам. Специалисты отобрали 15 проб воды в местах отдыха жителей, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Исследования проводили по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Пробы воды проверили в реке Томь в районе Семейкиного острова, в реке Томь в районе Речного вокзала, реке Басандайка в поселке Аникино, озере Беленькое в селе Тимирязевское и на озере Боярское в окрестностях Шегарского тракта.

В Томском районе пробы воды отобраны в реке Нестоянка и на озере Песчаном.

«Показатели качества воды и почвы на томских водоемах, расположенных в местах массового отдыха людей, будут отслеживаться нашими специалистами на протяжении всего лета в рамках собственного мониторинга», — сообщили в управлении.

Санврачи не рекомендуют купаться в районе Речвокзала, но загорать у воды в этой части города можно. По данным Роспотребнадзора, в прошлые года вода на Томи в районе Речвокзала не соответствовала показателям, так как в конце Московского тракта происходят сбросы сточных вод. В жару из-за стоков размножаются микроорганизмы.

Томичей предупреждают, что купание в воде, которая не соответствует санитарным правилам и нормам, является риском для здоровья и может стать причиной заражения опасными инфекциями.