Гастрофестиваль проведут на томском фестивале «Праздник топора»

В дни фестиваля на гастроплощадке будут проводить мастер-классы для взрослых и детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

На фестивале «Праздник топора» под Томском будет работать гастроплощадка «На топоре», сообщает пресс-служба обладминистрации. Угощать участников и гостей фестиваля будут представители общепита не только Томской области, но также Кемерово и Алтайского края.

«Гастрономическая площадка «На топоре» расположится рядом с конкурсной поляной кузнецов», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

В дни фестиваля на гастроплощадке будут проводить мастер-классы для взрослых и детей. Также здесь можно будет попробовать разнообразную еду, от фастфуда до ребрышек-барбекю.

Напомним, что на «Празднике топора» также выступит известная группа «Калинов мост».