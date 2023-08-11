QR-коды и Wi-fi: в томской школе появилась новая спортплощадка

Главное отличие «умных площадок» от обычных — в их многофункциональности и цифровом подходе Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В канун Дня физкультурника в Томске открыли «умную» спортплощадку, отчитались в мэрии. Необычная площадка находится на территории школы №67 на Иркутском тракте. В честь открытия здесь проводили товарищеские футбольные, волейбольные и баскетбольные матчи. Желающие могли сдать нормативы ГТО, а для детей работали игровые площадки. На открытие пришли первый замгубернатора Андрей Дунаев, и.о. мэра Михаил Ратнер, спикер гордумы Чингис Акатаев.

«Главное отличие «умных площадок» от обычных — в их многофункциональности и цифровом подходе», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

На «умной» спортплощадке есть легкоатлетические дорожки, площадки для волейбола, баскетбола, воркаута, футбольное поле. Здесь работает Wi-fi, есть подставки для телефонов. На элементах площадки расположены QR-коды, которые ведут на сайт с инструкциями по работе со спортивными объектами.

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