Мурал на набережной Ушайки в Томске частично готов

Фото: скриншот видео из телеграм-канала мэрии Томска

В Томске продолжаются работы по созданию мурала на набережной реки Ушайки. В мэрии рассказали, что легенда о Томе и Ушае становится все более узнаваемой. Уже видны очертания Ушайки и частично – Томи. На мурале виден дом, в котором раньше находился магазин купца Голованова и еще одно здание.

«В окончательном виде мурал томичи увидят на следующей неделе», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее в городе прошла акция «Чисто Томск», волонтеры закрасили надписи на подпорных стенках набережной.

Напомним, что муралы в Томске и области появляются в рамках фестиваля уличного искусства «Выход в город».