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НовостиОбщество11 августа 2023 7:47

Томская спортсменка заняла второе место на чемпионате России

Томичка завоевала «серебро» на соревнованиях по спортивному ориентированию
Александра Тайбатрова
Полина Бовкун является воспитанницей спортивного клуба «Орион»

Полина Бовкун является воспитанницей спортивного клуба «Орион»

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Представительница Томской области Полина Бовкун заняла второе место на первенстве России по спортивному ориентированию, об этом рассказали в пресс-службе администрации Томской области. Соревнования проходили в Челябинске с 8 по 10 августа, в них участвовали спортсмены из 35 регионов России.

«Полина Бовкун является воспитанницей спортивного клуба «Орион»», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

Девушка показала хорошие результаты в «кросс-классике» и в результате смогла подняться на вторую ступень пьедестала почета турнира. Тренирует Полину Валерий Роскошных.