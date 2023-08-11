Томская спортсменка заняла второе место на чемпионате России

Полина Бовкун является воспитанницей спортивного клуба «Орион» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Представительница Томской области Полина Бовкун заняла второе место на первенстве России по спортивному ориентированию, об этом рассказали в пресс-службе администрации Томской области. Соревнования проходили в Челябинске с 8 по 10 августа, в них участвовали спортсмены из 35 регионов России.

«Полина Бовкун является воспитанницей спортивного клуба «Орион»», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

Девушка показала хорошие результаты в «кросс-классике» и в результате смогла подняться на вторую ступень пьедестала почета турнира. Тренирует Полину Валерий Роскошных.