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НовостиПроисшествия11 августа 2023 7:34

«Пришел одолжить денег»: томича обвиняют в избиении соседки до смерти

В Томском районе 86-летнюю пенсионерку до смерти избил сосед
Александра Тайбатрова
Томичу предъявили обвинение и заключили его под стражу. Фото: СК по Томской области

Томичу предъявили обвинение и заключили его под стражу. Фото: СК по Томской области

В селе Моряковский Затон Томского района 30 июля обнаружили тело 86-летней женщины. В СК по Томской области рассказали, что на теле пенсионерки были телесные повреждения, поэтому было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти. Сотрудники СК и полиции в результате совместной работы выявили, что к преступлению причастен 53-летний житель того же села.

«Он дал признательные показания», - говорится в сообщении пресс-службы СК по Томской области.

Обвиняемый рассказал, что пришел к соседке, чтобы одолжить денег. Мужчина был пьян. Пенсионерка отказала ему, и тогда обвиняемый стал избивать соседку, нанес ей много ударов руками и ногами, а затем ушел. От полученных травм пенсионерка умерла.

Томичу предъявили обвинение и заключили его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Томской области за оборот 3,5 килограммов наркотиков задержали преступную группу.