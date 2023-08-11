Томское предприятие отправило УАЗ для восстановления электричества в Запорожье

Фото: "Горсети"

Томская компания «Горсети» отправила специалистов и УАЗ с электрооборудованием для восстановления сетей Приазовского района Запорожской области. После этого автомобиль поедет в зону СВО, рассказали в администрации региона.

«Предприятие направило на подшефную территорию бригаду по ремонту электросетевого хозяйства и автомобиль УАЗ, загруженный необходимым оборудованием для прокладки кабеля, ремонтных и сварочных работ, а также самонесущим изолированным проводом для линий электропередач», — говорится в сообщении.

Компания закупила оборудования и расходников почти на 390 тысяч рублей. После этого автомобиль УАЗ отправится в зону СВО.

Как отметил глава «Горсетей», депутата облдумы Владимир Резников, компания решила помочь приазовцам, как можно скорее вернуться в мирную жизнь, наладить быт, благоустройство.

Добавляйся, что ранее предприятие в поддержку СВО оказало помощь в покупке квадрокоптеров на сумму около 780 тысяч рублей, формировании гуманитарных грузов от региона, обмундировании мобилизованных и добровольцев. Также «Горсети» оказывают материальную помощь участникам спецоперации и их семьям.

В первую очередь Приазовский район необходимо подготовить к отопительному сезону, отремонтировать котельные и электрические сети.