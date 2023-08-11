Общественная палата Томска поддержала создание межвузовского кампуса рядом с ОЭЗ

Фото: администрация Томской области

Общественная палата Томской области поддержала проект по созданию межвузовского кампуса рядом с особой экономической зоной (ОЭЗ) «Томск». Также эксперты договорились об общественном наблюдении за ходом реализации проекта, сообщает администрация региона.

Как рассказал членам Общественной палаты вице-губернатора по экономике Андрей Антонов, изначально проект был нацелен на привлечение в Томск иностранных студентов. Однако после экономических санкций произошла переориентация. В рамках нацпроекта была поставлена задача создать инфраструктуру для быстрой победы РФ в технологическом суверенитете.

«Одним из условий национального проекта стал стандарт для кампусов — помимо жилья и инфраструктуры здесь должен быть технопарк, то есть место, где студенты могут учиться, проходить практику и в будущем работать в технологических компаниях», — сказал Антонов.

Также он отметил, что спортивные, рекреационные, коммерческие объекты кампуса будут доступны для всех томичей. В рамках проекта усовершенствуют и транспортную доступность нового района — здесь построят четырехполосное транспортное кольцо.

Отвечая на вопрос экспертов о том, почему под кампус не был использован участок на Московском тракте, Антонов пояснил, что у данного участка нет необходимых параметров под объект. Эта территория вызвала бы дополнительные сложности с подготовкой земли и сдвинула сроки реализации проекта. А участок на улице Нахимова, где располагается УФСИН, слишком мал.

По мнению члена Общественной палаты, председателя региональной общественной организации участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС «Союз Чернобыль» Анатолия Долгова, решение о строительстве кампуса рядом с томской ОЭЗ является экономически оправданным.

«Наша задача как общественников — вести наблюдение за этим проектом, привлекать жителей к обсуждению каждого его этапа, делать его прозрачным. Важно вовлекать экспертов, которые будут объяснять томичам доступным языком все волнующие их нюансы. Научно-образовательный комплекс для Томска является градообразующим. И, конечно, появление в нашем городе межвузовского кампуса станет мощным фактором для развития», — считает Долгов.

Общественники считают, что строительство межвузовского кампуса не вызывает сомнений. Он даст такой же импульс развития городу, как 145 лет назад дал Томский государственный университет.