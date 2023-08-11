В Томской области вырос спрос на ипотеку

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За семь месяцев текущего года томичи получили в ВТБ свыше 900 ипотечных кредитов на общую сумму более 3,3 млрд рублей. Объем выдач на 80% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 10% рекордного 2021-го. По данным Frank RG в июне доля жилищных кредитов, выданных банком, составила 21% рынка ипотеки Томской области.

Клиенты банка в Томской области оформили за январь-июль 2023 года ипотечные кредиты на общую сумму свыше 3,3 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объем продаж жилищных кредитов вырос на 80%. Около 30% - 1 млрд рублей – предоставленных за семь месяцев заемных средств приходится на программы льготной ипотеки. Более половины этой суммы (около 500 млн рублей) составляют кредиты семьям с детьми в рамках «семейной ипотеки», еще 420 млн – основная программа ипотеки с господдержкой на новостройки, оставшаяся часть – ипотека для ИТ-специалистов.

Во втором полугодии спрос заемщиков продолжит концентрироваться в сегменте вторичного жилья. В Томской области в июле доля выдач в рамках стандартных программ банка, по которым заемщики в основном приобретают готовое жилье, составила 81%.

«Томичи продолжают улучшать жилищные условия, реализуя отложенный спрос. По данным аналитиков Frank RG, в июне каждый пятый ипотечный кредит в Томской области выдан нашим банком. Основной спрос клиентов ориентирован на сегмент вторичного жилья – его доля в наших выдачах вернулась к средним значениям 2021 года. Вместе с тем, мы отмечаем рост числа ипотечных сделок на первичном рынке: с начала года их доля приросла на 7%. Покупатели новостроек активно пользуются программами льготной ипотеки, которая по-прежнему выступает одним из драйверов роста рынка. Среди них наиболее востребована «семейная» программа, которая с начала года была расширена на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. На текущий момент, несмотря на повышение ключевой ставки, условия по льготным программам не изменились, что делает покупку жилья у застройщика еще более привлекательным. Тем более, что по ряду программ с господдержкой основные игроки предлагают дополнительные дисконты к ставке», - прокомментировал Ольга Фадеева, управляющий ВТБ в Томской области.

По оценке банка, за семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% – рекордного 2021-го. С учетом текущей динамики спроса на жилищные кредиты, в этом году их объем впервые в истории России может значительно превысить 6 трлн рублей.