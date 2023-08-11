Высокая пожароопасность 4 класса сохранится в Томской области до 12 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области до 12 августа сохранится высокая пожарная опасность. Об это предупредили в мэрии.

По данным регионального гидрометцентра, по Томску и области 12 августа местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса.

Томичам необходимо соблюдать меры безопасности.

Напомним, что на территории региона действует особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности во время данного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.