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НовостиОбщество11 августа 2023 4:57

Высокая пожароопасность 4 класса сохранится в Томской области до 12 августа

В Томской области сохраняется высокая пожароопасность
Алёна Мищенко
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области до 12 августа сохранится высокая пожарная опасность. Об это предупредили в мэрии.

По данным регионального гидрометцентра, по Томску и области 12 августа местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса.

Томичам необходимо соблюдать меры безопасности.

Напомним, что на территории региона действует особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности во время данного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.