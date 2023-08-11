Студенты томских вузов смогут переехать в межвузовский кампус с третьего курса

Фото: администрация Томской области

Томские студенты смогут переехать в общежития межвузовского кампуса после окончания второго курса, также проживать в нем будут магистры и аспиранты. Об этом сообщил на обсуждении проекта в Общественной палате вице-губернатор Томской области Андрей Антонов.

«Это студенты третьего, четвертого, пятого курсов, магистры и те, кто уже занимается наукой в аспирантуре», — сказал Антонов.

Он отметил, что первокурсники и второкурсники будут проходить социализацию в Томске, а в последующем продолжат обучение в кампусе и начнут сотрудничать с компаниями в ОЭЗ «Томск» и промышленными партнерами.

По его словам, студентам томских вузов и промпартнерам будут предоставляться программы субсидирования стоимости проживания в общежитиях кампуса. В настоящее время общежития по типу гостиницы стоят около 7,5 тысячи рублей в месяц.

Также рядом с будущим кампусом смогут размещать жилые застройки на 55 тысяч человек и строить лицеи.

Напомним, что студенческий кампус в Томске будут строить возле особой экономической зоны «Томск». Ранее выбор этого места поддержали в правительстве страны. В начале августа на участке уже начались инженерные изыскания, а сентябре планируют подписать оглашение с инвестором. Завершится строительство, ориентировочно, в 2027 году.

Изыскательные работы могут занять полгода. До первых морозов проектировщики планируют провести экологические, геодезические и геологические изыскания. После этого специалисты приступят к съемку и замеру участка, начнут проводить гидрометеорологические исследования. Эта информация войдет в основу ПСД кампуса, в частности его фундамента.

Добавим, что предварительная площадь кампуса составит 191 тысячу квадратных метров. Он будет включать гостиницу для студентов на 6 тысяч мест, многофункциональный учебный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Точные параметры его площади будут известны после завершения проектирования. Стоимость проекта оценивается в 41,66 млрд рублей. Построить межвузовский кампус могут в третьем квартале 2027 года.