В Томской области задержали преступную группу за оборот 3,5 кг наркотиков

Фото: пресс-служба УФСБ по Томской области

В Томской области сотрудники УФСБ изъяли у преступной группы более 3,5 кг психотропных и наркотических веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным УФСБ, у фигурантов уголовного дела были обнаружены и изъяты амфетамин, гашиш, кокаин, марихуана. Общий вес наркотических средств составил более 3,5 килограмма.

Региональное УФСБ возбудило уголовные дела по признакам состава преступления по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере».

В настоящее время проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемых, а также их пособников.

Задержанных заключили под стражу.