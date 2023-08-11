Житель Челябинской области обманул двух стрежевчан на 450 тысяч рублей

Челябинца приговорили к сроку за обман двух стрежевчан на 450 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стрежевом 40-летнего жителя Челябинской области приговорили к 3 годам колонии за обман двух стрежвчан на 450 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что с июля 2020 года по август 2022 года мужчина познакомился с двумя жителями Стрежевого с целью получения материальной выгоды.

«Пользуясь сложившимися дружескими отношениями, он под разными предлогами просил у них в долг денежные средства, не имея намерений возвращать займы», — говорится в с сообщении.

Доверчивые стрежевчане занимали ему деньги от 10 тысяч до 120 тысяч рублей. Обвиняемый тратил их на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей.

Стрежевской городской суд признал виновным ранее судимого 40-летнего жителя Челябинской области в мошенничестве и приговорил к 3 годам в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.