Несколько улиц в Томске останутся без света 11 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 11 августа отключат электричество на некоторых улицах. Горсети будут проводить ремонтные работы.

С 09:00 до 11:00

г. Томск пр-кт Фрунзе 98

11 Августа 2023 с 09:00 до 11 Августа 2023 12:00

г. Томск Переездный пер 1-3

г. Томск ул. Трудовая 22

г. Томск ул. Береговая 6

г. Томск Осенний пер 5,5/1

г. Томск Пушкина 75

г. Томск Транспортная ул 5/1

г.Томск пер.Осенний 3

С 09:00 до 16:30

г. Томск ул. Косарева 11,15/1,15/3,17-а,17-а стр.3,17-б,19-21,19-б

г. Томск ул. Лазарева 1-3,1-а,3 и 1,3-а,3-б,3-в,5/1,5/2

Томск ул. Обручева 8,8-а,8/1

г. Томск ул. Обручева 8,8-а,8/1

г. Томск ул. Лазарева 1-3,1-а,3-а,3-б,3-в,5/1,5/2

г. Томск Иркутский тракт 101-а,101-б,132-а,134-142,140/1,140/2,142/2,142/3,142/4

г. Томск ул. Усова 37,37-а

г. Томск ул. Елизаровых 22-26

г. Томск ул. Артема 6-8

С 09:00 до 17:00

Трубачево ул. Жемчужная 7,12-14,12-а

г. Томск Заречная 1-я ул 2,6/1,6/2,6б,8-12,8/1

г. Томск ул.Центральная 12

С 09:00 до 17:00

г. Томск ул. Центральная 15,15/5

г. Томск ул. Григорьева 9-21,10-30,11-а,25-31,26-а,34-38,46-50,56-58

г. Томск Полевая- 6-10,7,11,14-18,17-19,22

г. Томск пер.Спичечный 9

г. Томск Заречная 2-я ул 1-17,2-4,2а,2в,2г

г. Томск Малиновый проезд 1-3,4

Трубачево дер. Трубачево 14,146,158,уч.98,уч.120,уч.124,уч.142,уч.151,уч.156

Трубачево пос. Трубачево 2,3,уч.1

Трубачево ул Дачная уч.25,уч.27

Трубачево ул Центральная 2

Трубачево ул. Благодатная 28,41,уч.31,уч.39

Трубачево ул. Купеческая 3,7/1,13-15

С 13:00 до 16:00

г. Томск ул. Северный Городок 44,53

г. Томск ул. Пушкина 75