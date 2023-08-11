В Томске 11 августа синоптики прогнозируют кратковременные дожди

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 11 августа, в Томске синоптики прогнозируют кратковременные дожди и облачную погоду с прояснениями. Об этом сообщают специалисты томского ЦГМС.

По городу прогнозируется ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днем +19…+21°С.

По Томской области будет облачная погода с прояснениями. Также прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди, ливни, грозы, утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +17…+22°С, по северу +11…+16°С.