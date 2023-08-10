«Утонуло 20 человек»: томичам рассказали о безопасном поведении на воде

Реки Томской области являются опасными для купания, так как в них довольно быстрое течение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала 2023 года в Томской области утонуло 20 человек, один из них – ребенок. Что приводит к гибели людей в воде, как себя обезопасить во время купания, редакции «Аргументы и факты – Томск» рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Томской области Сергей Егоров.

Эксперт рассказал, что за тот же период прошлого года в регионе утонуло 23 человека, в том числе четыре ребенка. Он предположил, что улучшение ситуации связано с активной профилактической работой, когда людям объясняют, что купаться стоит только на официальных пляжах. Ведь там территория подходит для купания, там работают спасатели и медики. В то время как на несанкционированных пляжах может быть мусор на дне, там могут образовываться водовороты.

Но главной причиной гибели людей на воде, по словам Сергея Егорова, является не отсутствие инфраструктуры, а алкоголь. 14 утонувших в 2023 году находились в состоянии алкогольного опьянения. И дело не только в том, что пьяный человек себя плохо контролирует. Ему может стать плохо во время купания, что и приводит к гибели.

Также часто случаются трагедии, когда дети остаются одни возле воды. Так произошло и в Верхнекетском районе, где утонул 10-летний мальчик. Ребенок зашел в воду, чтобы достать тапочек, попал в водоворот. В результате его тело смогли достать только спасатели с помощью спецоборудования.

По словам Сергея Егорова, все реки Томской области являются опасными для купания, так как в них довольно быстрое течение. К тому же во многих раньше добывали полезные ископаемые, поэтому на дне есть ямы. Поэтому купаться стоит только на обустроенных пляжах. Не стоит находиться рядом с плывущими средствами: это тоже может стать причиной трагедии.