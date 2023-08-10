Вырубку соснового бора под Томском признали незаконной

Категория защитности окрестных лесов «зеленая зона» не позволяет проводить там рубку Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Вырубка соснового бора в Томском районе, между Кафтанчиково и Тахтамышево, является незаконной, заявили в департаменте лесного хозяйства Томской области. В ведомстве отметили, что жители сел, депутаты и главы поселений неоднократно обращались к ним с просьбой прояснить ситуацию со строительством карьера в окрестностях сел и подготовке к вырубке деревьев.

«Категория защитности окрестных лесов «зеленая зона» не позволяет проводить там рубку», - заверили в деплесе.

При этом в ведомстве рассказали, что предприниматель, который имеет лицензию на разработку недр на участке между Кафтанчиково и Тахтамышево, не раз предпринимал попытки поменять категорию защитности леса. Но проект не прошел согласование в муниципалитете, статус леса не был изменен.

Природоохранная прокуратура пришла к выводу, что лицензия на разработку недр на этом участке выдана с нарушениями и инициировала ее досрочное прекращение.