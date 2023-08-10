Продукты подорожали на 0,5%: в Томскстате рассказали о колебаниях цен в июле

Картофель стал дороже на 39,6% Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За июль 2023 года продукты в Томской области в среднем подорожали на 0,5%, такие данные приводит Томскстат. Самый большой рост отмечен на картофель, он стал дороже на 39,6%. Апельсины подорожали на 29,1%, а белокочанная капуста – на 28,1%.

При этом ряд продуктов стал дешевле. Цена на огурцы за июль снизилась на 39,3%. Молоко стало дешевле на 6,8%, а гречка – на 6,5%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,9%. Заметнее всего выросли цены на кеторол экспресс (+10,9%) и дезинфицирующе средство для поверхностей (+10,6%). А вот пена для бритья стала дешевле на 13,1%, анальгин – на 8,8%, зубные щетки – на 7,4%.

В сфере услуг рост цен за июль 2023 года составил 0,3%. На 10,3% дороже стали услуги стоматолога, на 8,7% - поездки в Беларусь и ОАЭ. А вот напечатать цветную фотографию стало на 5,4% дешевле. Снизилась цена на аренду однокомнатной квартиры на 4,1%, а экскурсионные туры по России стали дешевле на 3,9%.