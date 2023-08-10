Томич через инструктора пытался дать взятку сотруднику ГИБДД за получение прав

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В Томске в суд направлено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу за сдачу экзамена на получение водительских прав, сообщили в региональном СУ СК.

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя Томска за покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий.

По данным СК и прокуратуры, с 1 января 2022 года по 26 марта 2022 года обвиняемый не мог сдать практический экзамен в ГИБДД на получение водительских прав. Для этого он договорился с инструктором о том, чтобы тот попросил сотрудника ГИБДД проставить экзамен, даже при условии его несдачи.

26 марта 2022 года обвиняемый перечислил на карту посредника 15 тысяч рублей для сотрудника ГИБДД.

«Однако тот путем обмана присвоил себе денежные средства, фактически не имея возможности и намерений передать их сотруднику ГИБДД и решить вопрос о проставлении обвиняемому положительной оценки при сдаче экзамена. Полученными деньгами он распорядился ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.