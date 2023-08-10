Все в дело: студенты томского вуза делают мебель из бетона и мусора

По проекту планируют производить столешницы, кухонные фартуки, раковины, плитку для отделки стен и т.д. Фото: пресс-служба ТГАСУ

В Томском государственном архитектурно-строительном университете будут создавать необычную мебель из архитектурного бетона, с добавлением переработанного мусора – пластика и стекла. Как сообщили в пресс-службе вуза, это стало возможным благодаря победе в конкурсе «Студенческий стартап». Автором проекта-победителя является студентка ТГАСУ Диана Васильева, в реализации стартапа участвуют другие студенты вуза, а также томский дизайнер и главный технолог коллектива, доцент ТГАСУ Алексей Стешенко.

«Большая часть производств изделий из бетона находятся в центральных городах России, из-за чего заказчикам из Сибирского федерального округа приходится тратить дополнительные средства и время на доставку изделий», - говорит автор проекта.

По проекту планируют производить столешницы, кухонные фартуки, раковины, плитку для отделки стен и другие предметы интерьера и экстерьера. А переработанное вторсырье планируют использовать как наполнитель. Обещают, что линейка цветов и форм изделий будет широкой.

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