В Томске 22 августа проведут автопробег в четь Дня триколора

Автопробег пройдет от улицы Бела Куна, 20 до улицы Елизаровых, 39 Фото: Олег ЗОЛОТО

В День российского флага, 22 августа, в Томске пройдет автопробег, посвященный этому празднику. Судя по документу, который опубликован на сайте мэрии, организаторов акции является местное отделение ЛДПР.

Сначала, с 12.30 до 14.00 возле «Авангарда» пройдет митинг. Затем на площади перед «Авангардом» начнет формироваться колонна машин.

«Автопробег продлится с 14.20 до 15.00», - следует из документа.

Автопробег пройдет по маршруту: улица Бела Куна, 20 – Иркутский Тракт – улица Пушкина – переулок 1905 года – проспект Ленина – улица Нахимова – улица Елизаровых – улица Елизаровых, 39. Сообщается, что в мероприятиях примут участие до 150 человек, а водители машин, участвующих в автопробеге, буду соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что на улице Нахимова в Томске открыли Сквер 166-й стрелковой дивизии.