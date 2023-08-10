Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 8:39

Новая мебель, современная техника: в Томской области ремонтируют отделения почты

В Томской области в 2023 году модернизируют 22 отделения почты
Александра Тайбатрова
В зданиях ремонтируют коммуникации, фасады, помещения, устанавливают системы видеонаблюдения, кондиционеры и т.д.

В зданиях ремонтируют коммуникации, фасады, помещения, устанавливают системы видеонаблюдения, кондиционеры и т.д.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В 11 районах Томской области в этом году отремонтируют 22 отделения почтовой связи, сообщается на сайте обладминистрации. Модернизацию почтамтов начали в 2022 году, тогда отремонтировали 10 отделений. В зданиях ремонтируют коммуникации, фасады, помещения, устанавливают системы видеонаблюдения, кондиционеры и т.д.

«Во всех отделениях почтовой связи после ремонта будут новая мебель и современная техника», - говорится в сообщении.

Обещают, что после ремонта в отделениях люди смогут получать не только почтовые и финансовые услуги, но подтвердить, восстановить учетную запись на Госуслугах. В 14 почтовых отделениях можно будет также распечатать и отсканировать документы.

Напомним, что 50 отделений почты в Томской области начали работать без выходных и до вечера.