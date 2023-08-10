Автомобиль Toyota врезался в дорожное ограждение на Алтайской в Томске

Фото: УМВД по Томской области

В Томске на улице Алтайской автомобиль Toyota врезался в ограждение. В аварии никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 10 августа около 8:20 на улице Алтайской, 178.

По предварительным данным, 38-летний водитель Toyota Mark 2 не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.