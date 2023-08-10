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НовостиОбщество10 августа 2023 7:44

Знаковое событие для Томска: на улице Нахимова, 6 открыли новый сквер

На месте пустыря в Томске открыли Сквер 166-й стрелковой дивизии
Александра Тайбатрова
В сквере будет установлена система видеонаблюдения

В сквере будет установлена система видеонаблюдения

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на улице Нахимова 10 августа открыли Сквер 166-й стрелковой дивизии, сообщает пресс-служба мэрии. В этом доме №6 в годы войны находилось одно из подразделений этой дивизии. Предварительно подрядчик расчистил место для будущего сквера. Здесь сделали тропинки в форме звезды с брусчаткой, освещение, установили парковую мебель, урны, посеяли газон.

«В сквере будет также установлена система видеонаблюдения», - заверили в мэрии.

Сообщается, что одним из инициаторов идеи открытия парка был ветеран Владимир Иванович Халимов, отец которого Иван Халимович был начальником автопарка 499-го гаубичного артиллерийского полка 166-й стрелковой дивизии. На открытии присутствовали другие родственники бойцов дивизии, ветеранские организации, школьники и т.д.