Более 400 тысяч тонн химикатов отгрузили из Томской области

Погрузка химикатов в июле в Томской области выросла на 62% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области с начала 2023 года на железной дороге погрузили почти 1,5 тонн млн всех грузов, химикатов — более 400 тысяч тонн, сообщили в администрации региона.

«В июле 2023 года погрузка химикатов (метанол, формалин, полиэтилен и ацетилен) и соды на сети ОАО «РЖД» в Томской области составила 48,7 тыс. тонн. Это на 62,3% превышает аналогичный показатель предыдущего года», — говорится в сообщении.

С января по июль погрузка химикатов и соды составила 400,4 тысячи тонн. Это на 12,8% выше аналогичного периода 2022 года.

Основная доля погрузки происходит на станции Копылово, Томск —Грузовой и Томск-1. Погрузку в июле удалось увеличить благодаря увеличению отправок грузов на экспорт в Китай.

Химикаты и соду из Томской области экспортируют в Россию, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Турцию и Китай.

Всего на железной дороге в июле было погружено почти 194 тысячи тонн всех видов грузов, с начала года — 1 млн 466 тысячи тонн грузов.