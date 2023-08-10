Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 7:22

Томская область будет сотрудничать с Национальным Агрохимическим Союзом

Национальный агросоюз и Томская область подписали соглашение
Александра Тайбатрова
В рамках соглашения планируют работать над повышением плодородности почв и питательных характеристик кормовых культур

В рамках соглашения планируют работать над повышением плодородности почв и питательных характеристик кормовых культур

Фото: Виталий ТИМКИВ

Томская область планирует сотрудничать с Национальным Агрохимическим Союзом, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соглашение об этом подписали 9 августа в рамках Дня поля.

«Стороны договорились вести совместную деятельность по разработке и реализации программы «Повышение плодородия почв и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур», - говорится в сообщении администрации Томской области.

В рамках соглашения планируют работать над повышением плодородности почв и питательных характеристик кормовых культур, которые растут в Томской области. Кроме того, соглашение будет направлено на увеличение энергетического потенциала сельхозкультур.