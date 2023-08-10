Томская область будет сотрудничать с Национальным Агрохимическим Союзом

В рамках соглашения планируют работать над повышением плодородности почв и питательных характеристик кормовых культур Фото: Виталий ТИМКИВ

Томская область планирует сотрудничать с Национальным Агрохимическим Союзом, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соглашение об этом подписали 9 августа в рамках Дня поля.

«Стороны договорились вести совместную деятельность по разработке и реализации программы «Повышение плодородия почв и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур», - говорится в сообщении администрации Томской области.

В рамках соглашения планируют работать над повышением плодородности почв и питательных характеристик кормовых культур, которые растут в Томской области. Кроме того, соглашение будет направлено на увеличение энергетического потенциала сельхозкультур.