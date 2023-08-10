Путин присвоил почетное звание главному бухгалтеру из Северска Евгении Гарейшиной

фото: Администрация Томской области

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» главному бухгалтеру федерального государственного бюджетного учреждения науки «Северский биофизический центр» ФМБА России Евгении Гарейшиной.

Евгению наградили за заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу в сфере бухгалтерии.

Евгения Васильевна с красным дипломом окончила Томский государственный университет. В 2001 году начала работать бухгалтером в Северском биофизическом центре, а в 2005 году стала главным бухгалтером

«Евгения Гарейшина разработала и внедрила эффективные методы обеспечения режима экономии, повышения производительности труда, управления персоналом, снижения издержек, устранения потерь и непроизводительных расходов», — говорится в сообщении.

За счет рационального распределения финансовых и хозяйственных ресурсов, коллектив Северского биофизического центра занимает первые позиции среди научных организаций в системе Федерального медико-биологического агентства России.

Также Евгения Гарейшина делится опытом и знаниями с молодыми специалистами.