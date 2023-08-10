СК проводит проверку после падения 3-летнего малыша из окна пятиэтажки в Томске

Фото: Прокуратура Томской области

В Томске следователи начали проверку из-за падения трехлетнего мальчика из окна второго этажа многоквартирного дома на улице Кулагина. В момент падения малыша родители находились в другой комнате. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Напомним, вечером 9 августа из окна на втором этаже многоквартирного пятиэтажного жилого дома на улице Кулагина, 27 выпал трехлетний мальчик. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

«Установлено, что пострадавший проживал по указанному адресу с родителями, которые на момент падения ребенка находились в других комнатах квартиры», — рассказали в СК.

Следователи организовали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также причины произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.